Fête Nationale

2022-07-14 – 2022-07-14 11h : cérémonie, défilé des Sapeurs Pompiers, remise des récompenses aux lauréats des examens et des associations sportives.

Revue de la batterie municipale. 12h : vin d’Honneur à la mairie de Lormes. +33 3 86 22 82 74 11h : cérémonie, défilé des Sapeurs Pompiers, remise des récompenses aux lauréats des examens et des associations sportives.

