FÊTE NATIONALE, 14 juillet 2022, .

FÊTE NATIONALE



2022-07-14 – 2022-07-14

Au programme : A 8h: Rendez-vous sur la Promenade pour une marche autour du village. A 15h: Concours de pétanque sur l’aire de la Distillerie. A 19h: Buvette. A 20h30: Repas, avec « ANIM’COCO GABY ». A 23h : Feu d’artifice au terrain du Sabalou. Menu adulte et enfant : Entrée- jambon à la broche et son accompagnement- fromage- dessert- vin compris. Tarif adulte : 10€, tarif enfant (jusqu’à 8 ans) 5€. Inscription au secrétariat de la mairie (qui se trouve actuellement à la médiathèque), jusqu’au jeudi 7 juillet. Heures d’ouverture : le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h, le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h. Paiement par chèque ou espèces. N’oubliez pas d’amener vos couverts.

A 8h : Rendez-vous sur la Promenade pour une marche autour du village. A 15h: Concours de pétanque sur l’aire de la Distillerie. A 19h: Buvette. A 20h30: Repas, avec « ANIM’COCO GABY ». A 23h: Feu d’artifice au terrain du Sabalou. Menu adulte et enfant : Entrée- jambon à la broche et son accompagnement- fromage- dessert- vin compris. Tarif adulte : 10€, tarif enfant (jusqu’à 8 ans) 5€.

+33 4 67 36 69 50

Au programme : A 8h: Rendez-vous sur la Promenade pour une marche autour du village. A 15h: Concours de pétanque sur l’aire de la Distillerie. A 19h: Buvette. A 20h30: Repas, avec « ANIM’COCO GABY ». A 23h : Feu d’artifice au terrain du Sabalou. Menu adulte et enfant : Entrée- jambon à la broche et son accompagnement- fromage- dessert- vin compris. Tarif adulte : 10€, tarif enfant (jusqu’à 8 ans) 5€. Inscription au secrétariat de la mairie (qui se trouve actuellement à la médiathèque), jusqu’au jeudi 7 juillet. Heures d’ouverture : le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h, le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h. Paiement par chèque ou espèces. N’oubliez pas d’amener vos couverts.

dernière mise à jour : 2022-06-27 par