2022-07-14 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-14 Une journée de commémoration festive:

– 11h Cérémonie et défilé

– 13h Mouclade au parc de la Mairie (ticket à retirer au tabac ou à la presse)

