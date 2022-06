Fête nationale

2022-07-13 – 2022-07-13 Retraite aux flambeaux avec les Highland Dragoons Pipe

Animations musicales

Feu d’artifice sur la colline du Kirchberg à la tombée de la nuit

