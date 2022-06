FÊTE NATIONALE

2022-07-13 – 2022-07-13 Repas champêtre dansant, retraite aux flambeaux, bal et feu d’artifice. Organisé par St maix’en fête. Repas champêtre dansant, retraite aux flambeaux, bal et feu d’artifice. Organisé par St maix’en fête. dernière mise à jour : 2022-03-16 par

