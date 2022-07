Fête nationale

Fête nationale, 13 juillet 2022, . Fête nationale



2022-07-13 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-13 23:30:00 23:30:00 Au programme :

18h Guinguette avec l’orchestre « La Coya » au Marché Couvert

23h Feu d’artifice sur le parc du Bras d’Or Au programme :

