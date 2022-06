FÊTE NATIONALE

FÊTE NATIONALE, 13 juillet 2022, . FÊTE NATIONALE



2022-07-13 – 2022-07-13 Repas : Apéritif offert par la Mairie -œufs mimosas- Poulet Basquaise- Panna cotta à la mangue – Tarif : Adultes 14€ – enfants -12 ans 8€. Réservation avant le 9 juillet 12h au restaurant Sur la Place. Feux d’artifice et musique avec LE TRIO TEMPTATION. Pensez à prendre vos assiettes et vos couverts. Repas : Apéritif offert par la Mairie -œufs mimosas- Poulet Basquaise- Panna cotta à la mangue – Tarif : Adultes 14€ – enfants -12 ans 8€. Réservation avant le 9 juillet 12h au restaurant Sur la Place. Feux d’artifice et musique avec LE TRIO TEMPTATION. Pensez à prendre vos assiettes et vos couverts. +33 4 67 36 69 00 Repas : Apéritif offert par la Mairie -œufs mimosas- Poulet Basquaise- Panna cotta à la mangue – Tarif : Adultes 14€ – enfants -12 ans 8€. Réservation avant le 9 juillet 12h au restaurant Sur la Place. Feux d’artifice et musique avec LE TRIO TEMPTATION. Pensez à prendre vos assiettes et vos couverts. dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville