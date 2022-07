Fête Nationale Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Fête Nationale, 14 juillet 2022 21:00, Morlaix. BAL POPULAIRE – sur plancher

Orchestre Dominique Moisan

De 21h à 1h – Place Cornic Dominique Moisan joue tout le musette pour le plus grand plaisir des danseurs : valse, paso, madison, cha-cha-cha, danse bretonne, variété française des 60’s aux 70’s (Lama, Bécaud, Brel, Barrière…), variété rock des 80’s au 2000’s (Halliday, Goldman, Charlélie Couture, Téléphone…) et le Disco (Boney M, Village People…), ainsi que les succès du moment. FEU D’ARTIFICE

23h15 – Place Charles de Gaulle

Dés la nuit tombée, vers 23h15, préparez-vous à 20 minutes d’émotions intenses : plus de 7000 fusées projetées à 40 mètres de hauteur par plus de 90 kg de poudre, illumineront le ciel avant un grand final à couper le souffle !

