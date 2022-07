Fête Nationale – 14 juillet Miramas Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Miramas Fête Nationale – 14 juillet – place Jourdan à MIRAMAS

18h30 – Cérémonie patriotique suivie d’un apéritif offert par la municipalité.

19h > 20h30 – Animation musicale « New Orléans » avec les Jambalayans

20h30 > 23h – Bal festif avec Les Insolites – Concert 100% musique live Fête Nationale https://www.miramas.fr/ Fête Nationale – 14 juillet – place Jourdan à MIRAMAS

