Dangé-Saint-Romain Embarcadère Dangé-Saint-Romain, Vienne Fête Nationale – 14 Juillet Embarcadère Dangé-Saint-Romain Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne

Fête Nationale – 14 Juillet Embarcadère, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Dangé-Saint-Romain. Fête Nationale – 14 Juillet

Embarcadère, le mercredi 14 juillet à 16:30

**Fête Nationale** —————— **14 Juillet 2021** ——————- **Avec des animations sur les bords de Vienne à l’embarcadère.** —————————————————————- ### Progamme de l’après-midi : ### – Promenade en canoé, paddle, bateau à moteur, pédalo de 16h 30 à 21h 30 – Offert par la commune. ### – Possibilité de restauration sur place avec animation musicale. ### – Retraite aux flambeaux côté St-Romain. ### – Feu d’artifice tiré sur le bord de la Vienne.

Entrée libre

Fête Nationale et animation gratuite l’après-midi Embarcadère 86220 DANGÉ ST-ROMAIN Dangé-Saint-Romain Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T16:30:00 2021-07-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Embarcadère Adresse 86220 DANGÉ ST-ROMAIN Ville Dangé-Saint-Romain lieuville Embarcadère Dangé-Saint-Romain