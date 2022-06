Fête national du 14 juillet Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir Chartres Au programme un bal populaire place des Halles mercredi 13 juillet de 20h à minuit et le 14 juillet : concert et feu d’artifice. Tous les ans, la Ville de Chartres vous invite à célébrer le Fête nationale, le 14 juillet.

Au programme un bal populaire place des Halles mercredi 13 juillet de 20h à minuit et le 14 juillet : concert et feu d'artifice.

