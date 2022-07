Fête national à l’Amitieul Plottes Plottes Catégories d’évènement: PLOTTES

Saône-et-Loire

Fête national à l’Amitieul Plottes, 13 juillet 2022, Plottes. Fête national à l’Amitieul

3 Place d el’Orme Amitieul Plottes Saône-et-Loire Amitieul 3 Place d el’Orme

2022-07-13 – 2022-07-13

Amitieul 3 Place d el’Orme

Plottes

Saône-et-Loire Plottes Venez partager un moment festif au restaurant de l’Amitieul à Plottes. DJ pour animer la soirée. +33 3 85 32 19 26 Venez partager un moment festif au restaurant de l’Amitieul à Plottes. DJ pour animer la soirée. Amitieul 3 Place d el’Orme Plottes

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: PLOTTES, Saône-et-Loire Autres Lieu Plottes Adresse Plottes Saône-et-Loire Amitieul 3 Place d el'Orme Ville Plottes lieuville Amitieul 3 Place d el'Orme Plottes Departement Saône-et-Loire

Plottes Plottes Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plottes/

Fête national à l’Amitieul Plottes 2022-07-13 was last modified: by Fête national à l’Amitieul Plottes Plottes 13 juillet 2022 3 Place d el'Orme Amitieul Plottes Saône-et-Loire

Plottes Saône-et-Loire