Brèves Brèves Brèves, Nièvre Fête national à Brèves Brèves Brèves Catégories d’évènement: Brèves

Nièvre

Fête national à Brèves Brèves, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Brèves. Fête national à Brèves 2021-07-13 – 2021-07-13

Brèves Nièvre Brèves Venez participer à la fête national à Brèves au programme :

Retraite au flambeaux à 22h30

Feu d’artifice à 23h

Buvette et restauration +33 3 86 24 25 26 Venez participer à la fête national à Brèves au programme :

Retraite au flambeaux à 22h30

Feu d’artifice à 23h

Buvette et restauration dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Brèves, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Brèves Adresse Ville Brèves lieuville 47.41771#3.60515