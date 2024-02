Fête montagnarde Thann, dimanche 8 septembre 2024.

Fête montagnarde Thann Haut-Rhin

Animation champêtre et montagnarde, musique, danse, repas.

Les convives et visiteurs de la Bargkelwa (l’autre nom de la fête montagnarde) sont accueillis par des musiciens (Cor des Alpes, accordéons) et des animations champêtres avec un orchestre. Buvette et petite restauration sur place. Accessible à pied uniquement. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08 10:00:00

fin : 2024-09-08 18:00:00

Refuge Emile Schubetzer

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est scvt@thannski.com

L’événement Fête montagnarde Thann a été mis à jour le 2024-01-30 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay