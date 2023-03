Fête montagnarde Thann Thann Catégories d’Évènement: 68800

Thann

Fête montagnarde, 10 septembre 2023, Thann Thann. Fête montagnarde Refuge Emile Schubetzer Thann 68800

2023-09-10 10:00:00 – 2023-09-10 18:00:00 Thann

68800 Thann EUR Les convives et visiteurs de la Bargkelwa (l’autre nom de la fête montagnarde) sont accueillis par des musiciens (Cor des Alpes, accordéons) et des animations champêtres avec un orchestre. Buvette et petite restauration sur place. Accessible à pied uniquement. Animation champêtre et montagnarde, musique, danse, repas. +33 3 89 37 26 40 Thann

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: 68800, Thann Autres Lieu Thann Adresse Refuge Emile Schubetzer Thann 68800 Ville Thann Thann Departement 68800 Lieu Ville Thann

Thann Thann Thann 68800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thann thann/

Fête montagnarde 2023-09-10 was last modified: by Fête montagnarde Thann 10 septembre 2023 68800 Refuge Emile Schubetzer Thann 68800 Thann

Thann Thann 68800