Fête montagnarde Saint-Jean-Saverne Saint-Jean-Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saint-Jean-Saverne

Fête montagnarde Saint-Jean-Saverne, 1 mai 2022, Saint-Jean-Saverne. Fête montagnarde Saint-Jean-Saverne

2022-05-01 – 2022-05-01

Saint-Jean-Saverne Bas-Rhin Saint-Jean-Saverne Les amis du Mont Saint-Michel organisent la traditionnelle fête montagnarde du 1er mai ! Repas 10€ +33 3 88 91 80 11 Les amis du Mont Saint-Michel organisent la traditionnelle fête montagnarde du 1er mai ! Saint-Jean-Saverne

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saint-Jean-Saverne Autres Lieu Saint-Jean-Saverne Adresse Ville Saint-Jean-Saverne lieuville Saint-Jean-Saverne Departement Bas-Rhin

Fête montagnarde Saint-Jean-Saverne 2022-05-01 was last modified: by Fête montagnarde Saint-Jean-Saverne Saint-Jean-Saverne 1 mai 2022 Bas-Rhin Saint-Jean-Saverne

Saint-Jean-Saverne Bas-Rhin