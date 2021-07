Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin, Sainte-Marie-aux-Mines Fête montagnarde du Haycot Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin Sainte-Marie-aux-Mines 0 EUR La fête montagnarde du Haycot aura lieu le Dimanche 15 août de 11h à 19h au Parking du Haycot. Au programme : balade pédestre et repas sur place seront proposées avec entre autres : grillades (porc, poulet); collet fumé, tarte aux myrtilles… Un bal champêtre sera également prévu. Départ du parking de l’église village du Bonhomme à 9h30. Inscription et réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Val d’Argent au 03 89 58 80 50 ou par mail : tourisme@valdargent.com +33 3 89 47 21 73 La fête montagnarde du Haycot aura lieu le Dimanche 15 août de 11h à 19h au Parking du Haycot. Au programme : balade pédestre et repas sur place seront proposées avec entre autres : grillades (porc, poulet); collet fumé, tarte aux myrtilles… Un bal champêtre sera également prévu. Départ du parking de l’église village du Bonhomme à 9h30. Inscription et réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Val d’Argent au 03 89 58 80 50 ou par mail : tourisme@valdargent.com dernière mise à jour : 2021-07-16 par Office de tourisme du Val d’Argent

