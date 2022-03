Fête mondiale du jeux Square Alban-Satragne Paris Catégories d’évènement: île de France

En partenariat avec les Paris des fau’Bourg, la médiathèque Françoise Sagan vous propose une après-midi dédiée aux jeux ! Que vous soyez débutant ou confirmé, venez jouer avec nous au square Alban Satragne ! Animations familiales de découverte de 16h à 19h au square Alban Satragne Dès 19h, rendez-vous à la médiathèque pour des découvertes de jeux de société et des sessions de jeux de rôle (découverte ou confirmés) Square Alban-Satragne 11 square Alban Satragne Paris 75010 Contact : Enfants;Loisirs

