Fête Mondiale du Jeu Rue Henri Silvy Pertuis, samedi 25 mai 2024.

Fête Mondiale du Jeu Rue Henri Silvy Pertuis Vaucluse

La Fête Mondiale du Jeu est un rendez-vous annuel qui offre une belle occasion de s’initier à divers jeux.

Venez à Pertuis profiter GRATUITEMENT d’un moment ludique en famille ou entre amis, dans une belle ambiance.

Dans la grande salle des Fêtes vous trouverez plusieurs zones de jeux pour divertir les enfants de tous les âges

– des tapis et des jeux d’éveil pour les bambins

– des jeux symboliques comme à la maison

– des jeux de construction et autres puzzles

– des grands jeux en bois qui leur feront oublier les jeux vidéos ;-)

– des tables pour découvrir nos jeux de société



Mais aussi un atelier maquillage, un bar-snack et le tirage de la tombola à 17h, pour lesquels il faudra prévoir quelques pièces.



L’entrée est gratuite de 13h à 18h.



L’association Le Cerf-Volant gère 2 ludothèques, une située à Aix-En-Provence (village de Puyricard) et l’autre à Pertuis.



N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 13:00:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

Rue Henri Silvy Aix-en-Provence

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@ludo-cerfvolant.fr

