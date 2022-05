Fête mondiale du jeu Maison de quartier Denis-Blanchatte Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Maison de quartier Denis-Blanchatte, le samedi 28 mai à 14:00

**Samedi 28 mai 2022 aura lieu la fête du jeu de 14h à 18h à la maison de quartier Denis-Blanchatte.** De nombreux jeux seront proposés par les ludothèques de la ville (jeux flamands, jeux de société…) avec une nouveauté : des jeux adaptés aux personnes déficientes visuelles !

Entrée libre

