Fête mondiale du jeu Ludothèque Châtellerault

Vienne

Fête mondiale du jeu

Ludothèque, le samedi 21 mai

Ludothèque, le samedi 21 mai à 10:00

Retrouvez-nous sur le parking de la ludothèque pour une journée festive autour des jouets, jeux et livres-jeux !

Entrée libre.

Journée festive organisée par la médiathèque du Lac et la ludothèque de Châtellerault. Ludothèque 10 rue Saint Just, 86100 chatellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T18:00:00

