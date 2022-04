Fête mondiale du jeu Le Blanc, 14 mai 2022, Le Blanc.

Fête mondiale du jeu Le Blanc

2022-05-14 20:00:00 – 2022-05-14 23:00:00

Le Blanc Indre Le Blanc

rendez-vous samedi après-midi à l’église St-Cyran et dans la cour du Château Naillac, il y en aura pour tous les âges, à partir de 18 mois jusqu’aux séniors. La fête du jeu reprendra en soirée avec un tournoi de Kingdomino, jeux de société et une animation “print and play”.

Dans le cadre de la 22e édition de la fête mondiale du jeu, la ludothèque vous propose pleins de jeux pour tous et toutes gratuit.

+33 2 54 28 78 09

PNRBrenne

Le Blanc

