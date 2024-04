Fête mondiale du Jeu La ludothèque « La Cité des Jeux » Limoges, samedi 25 mai 2024.

Fête mondiale du Jeu la Ludothèque “la Cité des Jeux” vous invite à venir célébrer la 24ème édition de la fête mondiale du jeu Samedi 25 mai, 10h00 La ludothèque « La Cité des Jeux » GRATUIT

Début : 2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T22:00:00+02:00

Portes ouvertes de 10h à 22h

Au programme : un espace de jeux de construction, jeux de stratégie et des découvertes de jeux de société tout au long de la journée et une soirée ludonocturne avec des jeux de plateaux et jeux de rôle.

La ludothèque « La Cité des Jeux » 18 boulevard cité limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555798106

jeu lacitédesjeux