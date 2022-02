Fête mondiale du jeu et fête de la nature Ferme du Héron, 25 mai 2019, Villeneuve-d'Ascq.

**Les 25 et 26 mai, la ville vous propose un grand week-end festif à la Ferme du Héron pour renouer avec la nature !** ## Fête du jeu **Samedi 25 mai de 14h à 18h à la Ferme du Héron aura lieu la fête Mondiale du Jeu.** Comme chaque année, les ludothèques du « vaisseau fantôme », du « Cerf-Volant » et la salle de jeu « Clé de Sol » se mobilisent pour cette manifestation. Elle est ouverte à tous et gratuite. Différents espaces de jeux et stands sont proposés pour les petits comme pour les grands : espaces bébés, jeux de constructions, jeux géants, jeux flamands, jeux de sociétés, jeux de sable, « light painting »…Spécificité de cette année, cette après -midi ludique se fera en lien avec la Fête de la Nature ! De nombreux jeux et des animations seront en lien avec cette thématique. Petite restauration sur place et animation musicale – parking à vélo gratuit et gardienné.

## Fête de la nature

La nature en mouvement !

Chaque année au mois de mai reviennent les martinets noirs et la Fête de la Nature ! Cette fête s'adresse à tous : aux familles, aux passionnés de plantes ou aux curieux qui veulent renouer du lien avec la nature… découvrez ce que la nature vous offre à côté de chez vous. En 2019, la Fête de la nature s'active pour la biodiversité. Et pour cause, la fête sera placée sous le signe du mouvement : le cycle des saisons, les mouvements des espèces et de leurs populations, la modification des écosystèmes ou encore l’évolution des paysages : à la fois fragile et surprenante, la nature bouge sans cesse et nous invite aussi à nous mobiliser pour la protéger. **Alors rendez-vous dimanche 26 mai de 10h à 18h à la Ferme du Héron !** On trouvera des plants et des légumes, des stands d’information pour mieux (et moins) consommer, des expositions, des jeux, des livres spécialisés, des ateliers et mille manières de découvrir la nature en mouvement ! ## Programme Spécial guest ! – Atelier de fabrication de feu d’artifice de graines pour végétaliser nos jardins et la ville, Passerelles ludiques. – Atelier Land art : créez une œuvre artistique à partir d’éléments glanés dans la nature, avec Les Moulinettes de 14h à 18h Toute la journée : A la découverte de la nature en mouvement : – Pigeon vole, découvrez des êtres vivants capables de vol plané ou battu et observez les différents modes de déplacement des animaux, Service éducation à l’environnement. – Les plantes en mouvement : dégustation de tisane, teinture végétale, confection de kodémanas, hérisson de jardin pour plantes aromatiques avec Etiquette Nature. – Atelier créatif de récupération à partir de carton, fabriquez vos jardinières et fleurs en carton avec Craft Up à partir de 8 ans. – Les experts de la nature : retrouver quel animal est passé par là, CPN Héron dans l’eau. 10h00 : Voyage aux sources des plantes comestibles : redécouvrez les ancêtres sauvages et leurs vertus oubliées ! Jean-Claude Bruneel ethnobotaniste – pour adulte (sur inscription). 10h30 : Découvrez le verger conservatoire, un verger écologique, Centre Régional de Ressources Génétiques (ENRx). A partir de 11h : Je fabrique ma cabane nature avec de la paille et de la terre, Jardinières des serres municipales. 11h : Faites votre compost : c’est économique et écologique ! Guide composteur de la ville (sur inscription). 11h, 14h, 16h : Jouez les apiculteurs et visitez les ruches de près équipé d’une vareuse, Rucher école, à partir de 8 ans (sur inscription). 11h30 : Comment composer mon bac potager de rue pour une ville nourricière ? Service développement durable. 12h30 : Le déjeuner sur l’herbe… Tous dans la pâture pour un pique-nique géant. 13h30 : Conte « La Nature en mouvement » A partir de 14h00 : La qualité de l’eau en mouvement sur le lac du Héron et la Marque : un quizz ludique proposé par le LASIR (U-Lille). 14h à 17h : Observation du soleil : pour tout savoir sur cette étoile, apprendre à l’observer et parler astronomie en famille, CARL. 14h à 15h et 16h à 17h : Déhanchez-vous sur les rythmes de la Brigade des Tubes ! Un concentré d’énergie, un délectable bonbon musical à savourer en pleine nature ! 14h30 : Atelier de semis de plantes nourricières pérennes pour cultiver des légumes mieux intégrés à leur environnement avec les Saprophytes. 15h00 : Atelier : entretenir le houblon pour une bonne floraison, association le Houblon du Héron. 15h à 16h : Spectacle A contre-courant. C’est la crise de l’énergie! Odile et Louis ont déjà transformé leur mode de vie grâce à des inventions pour produire eau, gaz et électricité à la maison. Participez à ce spectacle burlesque où se dévoile un ingénieux assemblage de mécanismes ménagers qui fait la part belle à la débrouille de crise! Compagnie Louise Pinson. 15h30 : Découverte de l’argile durcissante à l’air libre avec la création de hérissons, Les Ateliers de Gribouille. 16h00 : Les espèces invasives, comment faire avec ? Elles sont de plus en plus nombreuses autour de chez nous mais au lieu de lutter comment les intégrer ? Service développement durable. Parking vélo gratuit et gardienné. Petite restauration et grand pique-nique le midi. Pour le programme détaillé, c’est ici : https://fr.calameo.com/read/0000090981b336e73efc4 ## Le vélo aussi à la fête ! **Et si vous alliez à la Fête de la nature à vélo ? Même lieu, même jour, mêmes heures, la petite reine y sera célébrée.** Vous glanerez des tuyaux sur les chemins à emprunter auprès de la Ville, de la Mel, de Transpole et de l’association Droit au vélo. Les plus petits feront tourner le manège à pédales, les plus grands essayeront des trottinettes électriques ou des gyroroues et, ou partiront en balade guidée (à 16h00, sur inscription). A partir de 13h, vous pourrez marquer votre vélo contre le vol (5 €, prévoir une carte d’identité). Un problème avec votre biclou ? Vous pourrez le réparer avec l’aide des Jantes du Nord toute la journée. Et même essayer cette année des vélos biporteur et triporteur avec Vélowomon! ## Info et inscription * 03 20 43 19 50 * [ddvascq@villeneuvedascq.fr](http://mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr)

Ferme du Héron
Chemin de la ferme Lenglet
59650 Villeneuve d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq



