5 rue du Général San Martin Le Portel Pas-de-Calais Le Portel Plongez dans l'univers de 5 escape rooms ! Vous avez 45 minutes pour trouver les indices dissimulés qui vous permettront de résoudre toutes les énigmes. A gagner : 8 places pour Brain, les toutes nouvelles salles d'Escape Game qui ouvrent prochainement au Portel. 4 salles d'escape game sont installées à la médiathèque : n- le vendredi 27 mai de 17h00 à 21h00 n- le samedi 28 mai de 9h00 à 17h00 nAinsi qu'une salle à la ludothèque d'Henriville n- le vendredi 27 mai de 17h00 à 21h00 n- le samedi 28 mai de 14h00 à 17h00 Créneaux de 6 personnes toutes les heures, réservez votre séance ! Renseignement auprès de la médiathèque au 03 91 90 14 00

