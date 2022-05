Fete mondiale du jeu Clignancourt Paris Catégorie d’évènement: Paris 18e Arrondissement

Fete mondiale du jeu Clignancourt, 21 mai 2022 14:00, Paris. Le 21 mai, Avenue de la porte Montmartre nous célébrons le jeu dans tous ses états : le jeu pour enfant, le jeu pour adulte, le jeu à partager, jeu où l’on court, saute, roule, le jeu qui remue les méninges autour d’une table. Et dans tous les cas, le jeu qui fait plaisir ! Les animations, libres et gratuites, sont organisées par le collectif Jeux du 18ème et différents partenaires. Une buvette est proposée sur place.

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégorie d’évènement: Paris 18e Arrondissement Site : https://www.facebook.com/events/avenue-de-la-porte-de-montmartre-75018-paris-france/f%C3%AAte-mondiale-du-jeu-%C3%A0-la-porte-montmartre/1117323269114511/ Autres Lieu Centre animation Binet Adresse Avenue de la Porte de Montmartre Ville Paris Age minimum 3 Age maximum 77 Organisateur Petit Ney Tarif 0€ locations Clignancourt lieuville Porte Montmartre Departement 75018

Centre animation Binet Paris 75018 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Fete mondiale du jeu Clignancourt 2022-05-21 was last modified: by Fete mondiale du jeu Clignancourt Centre animation Binet 21 mai 2022 14:00

Paris 75018