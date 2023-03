Fête Mondiale du Conte : Safariconte L’ACCENT – Compagnie Gakokoé Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs Le safariconte est une pérégrination, une excursion et une traque de contes cachés dans un château, un hôtel, un musée, une rue, une maison ou dans un restaurant.

Il vous permettra aussi de découvrir la richesse du patrimoine culturel architectural de la ville de Montbéliard. Par l’ensemble des conteurs invités

Organisateur : Gakokoé

Réservation : gakokoe@yahoo.fr gakokoe@yahoo.fr +33 3 81 91 22 83 https://gakokoe.fr/ L’ACCENT – Compagnie Gakokoé 8 rue Charles Contejean Montbéliard

