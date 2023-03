Fête Mondiale du Conte : Contes érotiques Compagnie Gakokoé Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

Fête Mondiale du Conte : Contes érotiques
18 mars 2023
Compagnie Gakokoé
8 rue Charles Contejean
Montbéliard

Doubs 17 EUR Aimons, foutons, ce sont des plaisirs

Qu’il ne faut pas que l’on se sépare;

La jouissance et les désirs

Sont ce que l’âme a de plus rare.

D’un vit, d’un con… (Venez écouter la suite ! ) Jean de la Fontaine Par les conteurs invités

Organisateur : Gakokoé

Réservation : gakokoe@yahoo.fr Compagnie Gakokoé 8 rue Charles Contejean Montbéliard

