Fête métallos des familles La Maison des métallos Paris, samedi 30 mars 2024.

Le samedi 30 mars 2024

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

tout public, à partir de 5 ans

le spectacle et les ateliers sont gratuits

certains ateliers sont sur réservation, qui ouvriront le 20 mars

Rendez-vous trimestriels incontournables, les fêtes métallos des familles sont l’occasion de découvrir l’un des établissements culturels atypiques du XIe arrondissement. Tout aussi conviviales que familiales, elles proposent des animations, des ateliers et de petites formes de spectacle autour d’une thématique à chaque fois renouvelée.

Ce trimestre, on vous propose des ateliers et animations ainsi qu’un spectacle sur le thème de l’image.

Le spectacle

Les Contes de l’autre bout du monde

avec Gabriela Aranguiz et Patricio Lisboa (Compagnie de l’Autre Bout du Monde)

à partir de 5 ans

17h › 17h45

durée 45min

réservation conseillée – ouverture des réservations : 20 mars à midi

Plongez dans ce monde fantastique de contes musicaux pour enfants, racontés par Gabriela Aranguiz et mis en musique par Patricio Lisboa ! Ensemble nous traverserons de grandes terres sauvages et des forêts remplies de personnages de l’autre bout du monde. Passeurs d’histoire, les deux complices aiment à partager des récits venus d’ailleurs.

Il y a un rythme dans le conte et c’est sur celui-ci qu’ils vous proposent de vibrer… contrebasse, chant, quelques notes sur un instrument… c’est la naissance de l’illustration sonore ! Qu’ils habilleront aussi nos contes d’objets et de marionnettes.

Les ateliers

atelier cyanotype

par Lucie Linder

à partir de 6 ans

1ère session 14h30 › 15h30

2nd session 16h › 17h

réservation conseillée – ouverture des réservations : 20 mars à midi

Découvrez la technique photographique du cyanotype avec Lucie Linder, artiste plasticienne, et faites un bon dans le passé!

Le cyanotype est un procédé photographique monochrome ancien, par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan. C’est une technique qui permet de comprendre le rôle de la lumière dans la photographie sans être équipé d’un laboratoire photographique. Les tirages sont isolés avec la lumière UV (le soleil est l’outil parfait!) et l’image est révélée avec de l’eau.

atelier découverte de l’audiodescription

avec l’association Retour d’image

à partir de 8 ans

14h30 › 16h30

réservation conseillée – ouverture des réservations : 20 mars à midi

Faire découvrir l’audiodescription aux enfants ! L’audiodescription, c’est pouvoir rendre un film accessible au public aveugle ou malvoyant. Avec une intervenante concernée, les enfants écriront la description d’un film court et l’interprèteront en direct, face au film projeté.

atelier d’initiation au code

avec Code Code Codec

à partir de 7 ans

14h30 › 16h30 en continu

en accès libre, dans la limite des places disponibles

Une initiation au code informatique ludique et adaptée aux plus petits. Sessions découvertes de 15/20 min sur un PC, encadrées par des intervenants de l’association Code Code Code Codec.

atelier théâtre

avec Camille Gachen

à partir de 7 ans

1ère session 14h30 › 15h30

2nd session 15h45 › 16h45

réservation conseillée – ouverture des réservations : 20 mars à midi

Arts Scènes et Cie, et plus précisément Stéphanie Lassire et Camille Gachen, ont le plaisir de vous inviter à deux ateliers mêlant théâtre vidéo et aventure pour toute la famille. Au programme des drôles d’improvisations où les visages se transforment et des parcours qui nous feront traverser les écrans !

Arts Scènes et Cie est une association d’éducation populaire du nord du Lot (Saint-Céré) qui fêtent cette année ses 20 ans et qui a pour objectif de sensibiliser les enfants, les jeunes et les familles à la nature et aux enjeux sociétaux grâce à l’expression artistique.

Fabrique ton thaumatrope (atelier)

à partir de 5 ans

14h › 17h en continu

en accès libre, dans la limite des places disponibles

Fabrique ton thaumatrope ! Ton thauma-quoi ? Le thaumatrope est l’un des ancêtres du cinéma. son principe a inspiré la création des dessins animés ! Il s’agit d’un jouet optique qui exploite le phénomène de la « persistance rétinienne » : les images alternent si rapidement que les yeux et le cerveau n’ont pas le temps de les voir séparément. Le cerveau enregistre encore la première image lorsque l’information visuelle de la deuxième image arrive. Le cerveau superpose donc les deux images pour n’ en faire plus qu’une. Magique !

atelier maquillage

avec Les Ateliers du Chaudron

à partir de 5 ans

14h › 17h

en continu en accès libre

Les enfants se maquillent eux-même, accompagnés par les intervenant·es des Ateliers du Chaudron. Une grande table, des chaises, un point d’eau, des miroirs pour se voir, des palettes des éponges et des pinceaux pour se peindre et se transformer avec les couleurs au gré de l’inspiration, des échanges, des rencontres.

Goûter avec Le Picoulet

16h › 17h

Le centre social le Picoulet propose des gâteaux faits maison à tous les enfants de la fête, pour une pause bien méritée en mezzanine, entre deux activités !

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/fete-metallos +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/

Maison des métallos