Fête Métallos des familles : et si on se transformait ? La Maison des métallos Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 15h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit

tout public, à partir de 5 ans

gratuit, en accès libre

Rendez-vous trimestriels incontournables, les fêtes métallos des familles sont l’occasion de découvrir l’un des établissements culturels atypiques du 11e arrondissement. Tout aussi conviviales que familiales, elles proposent des animations, des ateliers et de petites formes de spectacle autour d’une thématique à chaque fois renouvelée.

Ce trimestre, on vous propose des ateliers et animations ainsi qu’un spectacle sur le thème de la transformation.

Le spectacle

Contes à paillettes

avec La Déliche et Maria Mollarda (collectif Paillettes)

à partir de 5 ans

durée 30 min

« Dis Papa, c’est quoi les Contes à Paillettes ? »

Il s’agit d’un moment chaleureux où des drag queens – de grandes fées à

talons à l’humour gentiment impertinent – revisitent des histoires connues et moins connues de grenouilles à poils longs, de chevaliers riquiquis, de princesses qui domptent des dragons, de princes qui aiment

des princes, de monstres qui ont des émotions ou de chats qui aboient… On y taquine les stéréotypes de genre à coup d’éclat de rire, on célèbre les différences et on s’envole ensemble dans un grand vent de liberté.

Depuis leur création en 2014, les Paillettes n’ont de cesse de célébrer avec humour et émotion la diversité et la richesse des cultures lesbiennes, gaies, bi, trans, queer (et +), à travers des cabarets littéraires au Point Ephémère, des spectacles à sketches au Café de la Presse, des spectacles

chantés à la Boule Noire accompagnés de Gervaise et ses boys. Depuis 2017, elles partent à la rencontre d’un public plus large grâce aux Contes à Paillettes, lectures chaleureuses de contes inclusifs dans les médiathèques, bibliothèques, centres d’animations, festivals et autres musées d’art contemporain.

La performance

Enlacer les nuages

une performance proposée par Johanny Bert

tout public

en continu de 15 h 30 à 18 h

Et

s’il était possible de capturer des nuages ? Avec ces masses fragiles et éphémères, iel sculpte des montagnes, des personnages, des terrains de jeu pour un imaginaire partagé.

Une performance créée spécialement pour le mois Amour(s)

aux métallos, accessible en famille. Deux interprètes et un musicien violoncelliste improvisent, durant cette performance continue durant laquelle vous pourrez entrez à pas de velours (les nuages sont fragiles)

et rester le temps que vous désirez ou revenir un peu plus tard.

Les ateliers

Atelier transformation – Le carnaval des animaux

avec l’association Panda Roux

à partir de 5 ans

À

l’occasion de sa journée des familles sur le thème des Transformations,

les enfants sont invités à créer un masque. Mais pas n’importe lequel… Une petite histoire introduit cet atelier, qui vous emmène à la fête des animaux de la forêt ! Et pour que les gros ne croquent pas les petits, on se déguise pour être incognito : la souris se déguise en chat, le loup en cochon, le lapin en renard… Toutes les combinaisons sont possibles !

Atelier maquillage

avec Les Ateliers du Chaudron

à partir de 5 ans

Les

enfants se maquillent eux-mêmes, accompagnés par les intervenant·es des Ateliers du Chaudron. Une grande table, des chaises, un point d’eau, des

miroirs pour se voir, des palettes des éponges et des pinceaux pour se peindre et se transformer avec les couleurs au gré de l’inspiration, des

échanges, des rencontres

Atelier modelage

avec Les Ateliers du Chaudron

à partir de 5 ans

Une

grande table, des chaises, de la pâte végétale de toutes les couleurs, des mains pour réchauffer, pétrir, malaxer, modeler objets et personnages qui se transforment au gré de l’inspiration, des contes partagés et des imaginaires de chacun·e.

Atelier upcycling

avec La Maison upcycling

à partir de 5 ans

Transformer,

c’est aussi faire du neuf avec du vieux. Avec La Maison upcycling, viens créer ton bracelet de façon ludique et écologique. Tu découvriras comment en jouant les petits artisans, autant que les scientifiques, on

donne une seconde vie aux matériaux du quotidien !

Ludothèque

avec Au temps du jeu

à partir de 5 ans

L’équipe de la ludothèque Nautilude animera à cette occasion un espace de jeux au cœur de la Maison des Métallos

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

