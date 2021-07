Étampes Tour de Guinette Essonne, Etampes Fête médiévale sur le site des vestiges du château royal – Spectacle de rapaces Tour de Guinette Étampes Catégories d’évènement: Essonne

Sur son petit monticule de terre, on aperçoit un vieux donjon bien fatigué, en ruine, qu’on appelle Tour de Guinette. Eh bien, cette tour est en fait tout ce qu’il reste encore du fier château royal d’Étampes ! Par sa position dominant la vallée d’Étampes, par sa forme rare et par sa taille imposante, la Tour d’Étampes est un symbole. L’extrême rareté de sa forme quadrilobée le rapprochant d’un « trèfle à quatre feuilles » fait de cet édifice un monument exceptionnel et irremplaçable du patrimoine français et européen. **Fête médiévale organisée par Les Amis du Château Royal d’Étampes – Samedi 18 septembre de 10h à 18h à Étampes** Notre fête médiévale offrira au public 2 spectacles de rapaces à 14h30 et 16h30 présentés par la SARL Les Ailes de l’Urga.

