Au programme : messe en plein air, jeux anciens, campements médiévaux, concert médiéval, des spectacles…, et bien d’autres animations tout au long de la journée ! Sans oublier le marché d’artisanat et du terroir ! Le château médiéval de Saint Sauveur Le Vicomte accueille pour la 8ème fois une grande fête médiévale.

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

