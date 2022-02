FÊTE MÉDIÉVALE Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

FÊTE MÉDIÉVALE Saint-Dié-des-Vosges, 9 juillet 2022, Saint-Dié-des-Vosges. FÊTE MÉDIÉVALE Saint-Dié-des-Vosges

2022-07-09 – 2022-07-10

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges Unique fête médiévale des Vosges !

Des troubadours, un bal médiéval, de l’archerie médiévale, de l’initiation au tir à l’arc et à l’escrime, une ambiance typique, des costumes plus chatoyants les uns que les autres, une restauration de qualité, des bijoux, des stands pour refaire vos tenues med., des jeux, des démos, de l’artisanat cuir, de l’artisanat bois, du verre ancien, des campements … et encore moultes surprises qui vont vous étonner du matin au soir pendant 2 jours ! assoc.larapieredeodatienne@gmail.com +33 7 71 61 99 75 La Rapière Déodatienne

