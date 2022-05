FETE MEDIEVALE Pierre-Percée, 5 juin 2022, Pierre-Percée.

FETE MEDIEVALE Pierre-Percée

2022-06-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-05 23:00:00 23:00:00

Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle Pierre-Percée

Dominé par les vestiges du château de Salm, le village de Pierre Percée vous propose une manifestation tournée vers l’Histoire. nC’est dans cet esprit que se déroulera cette Fête Médiévale qui ambitionne de devenir l’un des rendez-vous historiques du territoire ! nAu programme : des animations et des jeux variés pour adultes et enfants : musique, spectacles, animations, jeux, forgeron, tonnelier et marché de producteurs. nVous aurez la possibilité de vous restaurer dans l’un des trois restaurants du village et vous trouverez de quoi boire et manger tout au long de la journée auprès des stands présents. nEntrée, animations et parkings gratuits.

pierre.percee-mairie@wanadoo.fr +33 6 82 40 73 92 http://www.pierre-percee.mairie54.fr/

