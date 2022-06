Fête médiévale Niederbronn-les-Bains, 10 juillet 2022, Niederbronn-les-Bains.

Fête médiévale

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

2022-07-10 14:00:00 – 2022-07-10 19:00:00

Niederbronn-les-Bains

Bas-Rhin

Que vous soyez randonneurs, amoureux du patrimoine castral et des spectacles féodaux, en famille ou entre amis, venez participer à la fête médiévale organisée au château de la Wasenbourg, un édifice emblématique sur les hauteurs de Niederbronn-les-Bains.

Au programme : danses, musiques et chants du Moyen-Age, contes et légendes du XIIIème siècle, déambulations de Gents d’Armes en costumes d’époque médiévale et jeux féodaux (tir sur cibles, descente en rappel sur les murs, courses d’obstacles).

Petite restauration.

Niederbronn-les-Bains

