Fête Médiévale Mériel Mériel Mériel Catégories d’évènement: Mériel

Val-d'Oise

Fête Médiévale Mériel Mériel, 14 mai 2022, Mériel. Fête Médiévale Mériel Rue de l’Abbaye du Val Abbaye Notre-Dame du Val Mériel

2022-05-14 – 2022-05-15 Rue de l’Abbaye du Val Abbaye Notre-Dame du Val

Mériel Val-d’Oise Mériel EUR 5 5 La ville de Mériel (95630) organise sa première fête médiévale les 14 et 15 mai 2022 à l’Abbaye Cistercienne Notre-Dame du Val. Grand marché médiéval, restitution historique Viking et Médiévale, restauration, animation et atelier. culture-associations@meriel.fr +33 1 34 48 12 16 Rue de l’Abbaye du Val Abbaye Notre-Dame du Val Mériel

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Mériel, Val-d'Oise Autres Lieu Mériel Adresse Rue de l'Abbaye du Val Abbaye Notre-Dame du Val Ville Mériel lieuville Rue de l'Abbaye du Val Abbaye Notre-Dame du Val Mériel Departement Val-d'Oise

Mériel Mériel Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meriel/

Fête Médiévale Mériel Mériel 2022-05-14 was last modified: by Fête Médiévale Mériel Mériel Mériel 14 mai 2022 Mériel val d'oise

Mériel Val-d'Oise