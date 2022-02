[Fête médiévale] Médiev’Arques Arques-la-Bataille, 18 juin 2022, Arques-la-Bataille.

[Fête médiévale] Médiev’Arques Arques-la-Bataille

2022-06-18 – 2022-06-19

Arques-la-Bataille Seine-Maritime Arques-la-Bataille

Tout au long du weekend, des troupes médiévales animeront le bourg d’Arques-la-Bataille : combats de chevaliers, ferme viking, chants médiévaux, tirs à l’arc… De nombreuses initiations gratuites vous seront proposées : atelier de calligraphie, création de bougie, frappe de monnaie ou encore démonstration de forge et taille de pierre.

Des tournois de petits chevaliers, des ateliers ou encore des balades en poneys distrairont les plus petits.

Découvrez aussi les différents artisans et leur savoir-faire dans les arts du cuir, du bois, des métaux et du verre…

Des stands de restauration seront présents pour profiter de cette belle manifestation autour d’un repas en famille ou d’un verre entre amis.

sauvegardonschateaudarques@orange.fr +33 6 25 79 83 87 https://www.facebook.com/sauvegardons.lechateaudarques

Arques-la-Bataille

