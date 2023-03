Fête Médiévale « La Légende d’Alberte de Poitiers » Bourdeaux Catégories d’Évènement: Bourdeaux

Fête Médiévale « La Légende d'Alberte de Poitiers », 15 août 2023, Bourdeaux

2023-08-15

Drôme EUR 3 3 Alberte, notre princesse d’un soir est le prétexte à la féerie qui se construit autour d’elle et de sa légende.C’est une journée de liesse qui précède sa venue à la tombée de la nuit. Après l’embrasement du château elle s’en retourne et redevient légende. comitequinzeaout@gmail.com https://www.bourdeaux15aout.com/ Bourdeaux

