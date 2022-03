Fête médiévale la Gerbode Cadaujac Cadaujac Catégories d’évènement: Cadaujac

Fête médiévale la Gerbode Cadaujac, 4 juin 2022, Cadaujac. Fête médiévale la Gerbode Parc municipal du Château de Cadaujac 45 avenue de Saint Médard d’Eyrans Cadaujac

2022-06-04 11:00:00 – 2022-06-05 Parc municipal du Château de Cadaujac 45 avenue de Saint Médard d’Eyrans

Cadaujac Gironde Cadaujac La XIXème édition de la Gerbode revient dans un nouveau lieu, le Parc municipal du Château de Cadaujac, les 4 et 5 juin 2022. Sur le thème “Les échanges musicaux durant la Guerre de 100 ans”, nous recevons le Groupe irlandais STRANGE FRUIT, le ménestrel CLAUDIO QUADROS et le Groupe de rock médiéval KATHAROS. Le Prince Noir installe son camp militaire, entouré de nombreux artisans (cuisinier, forgeron, armurier, frappeur de monnaie, facteur d’arc…).

– Animations proposées : fabrication de boucliers, calligraphie, tir à l’arc, atelier de teintures végétales, lice de combats pour enfants, promenade à poney, combats de chevaliers, enquête médiévale. Concerts

Parc municipal du Château de Cadaujac 45 avenue de Saint Médard d’Eyrans Cadaujac

