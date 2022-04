FÊTE MÉDIÉVALE: LA BAILLÉE DES FILLES Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé Catégories d’évènement: Les Ponts-de-Cé

Maine-et-Loire

FÊTE MÉDIÉVALE: LA BAILLÉE DES FILLES Les Ponts-de-Cé, 25 mai 2022, Les Ponts-de-Cé. FÊTE MÉDIÉVALE: LA BAILLÉE DES FILLES Château-musée des Coiffes et des Traditions 4, Rue Charles de Gaulle Les Ponts-de-Cé

2022-05-25 – 2022-05-25 Château-musée des Coiffes et des Traditions 4, Rue Charles de Gaulle

Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire La Baillée des Filles fête son 550ème anniversaire. Pour cette occasion, diverses animations seront proposées: Camp et marché médiéval, escalade, compagnies musicales… Infos pratiques:

Entrée Gratuite. fetes-des-pontsdece@wanadoo.fr La Baillée des Filles fête son 550ème anniversaire. Pour cette occasion, diverses animations seront proposées: Camp et marché médiéval, escalade, compagnies musicales… Infos pratiques:

Entrée Gratuite. Château-musée des Coiffes et des Traditions 4, Rue Charles de Gaulle Les Ponts-de-Cé

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Les Ponts-de-Cé, Maine-et-Loire Autres Lieu Les Ponts-de-Cé Adresse Château-musée des Coiffes et des Traditions 4, Rue Charles de Gaulle Ville Les Ponts-de-Cé lieuville Château-musée des Coiffes et des Traditions 4, Rue Charles de Gaulle Les Ponts-de-Cé Departement Maine-et-Loire

Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-ponts-de-ce/

FÊTE MÉDIÉVALE: LA BAILLÉE DES FILLES Les Ponts-de-Cé 2022-05-25 was last modified: by FÊTE MÉDIÉVALE: LA BAILLÉE DES FILLES Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé 25 mai 2022 Les Ponts-de-Cé maine-et-loire

Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire