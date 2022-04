FÊTE MÉDIÉVALE Guérande, 4 juin 2022, Guérande.

FÊTE MÉDIÉVALE Guérande

2022-06-04 – 2022-06-04

Guérande Loire-Atlantique

Retrouvez l’ensemble des informations dans le courant du mois d’avril 2022.

La Fête Médiévale mettra à l’honneur l’un des joyaux de la presqu’île, légendaire : l’Or blanc. De sa culture ancestrale qui imprègne l’air des marais aux longs voyages en terres inconnues, le sel a fait des sauniers et commerçants de véritables aventuriers modernes.

Sur les routes de l’Or blanc nous livreront ainsi un parfum d’évasion.

C’est sur ces chemins, jalonnés de découvertes, de rencontres et de saveurs que le Comité de pilotage de la Fête médiévale a souhaité vous embarquer le temps d’un week-end.

APPEL À BÉNÉVOLE POUR LE RETOUR DE LA FÊTE MÉDIÉVALE À GUÉRANDE

Depuis plusieurs semaines, les agents de la Ville et les membres bénévoles du comité de pilotage s’activent à l’organisation de la prochaine Fête médiévale, prévue les samedi 4 et dimanche 5 juin prochain. Ce temps fort guérandais est particulièrement attendu et un appel à bénévole est lancé pour un renfort lors de l’évènement.

Malgré la situation sanitaire incertaine, le Maire, l’équipe municipale et les agents de la collectivité ont à coeur de proposer cette année, la Fête médiévale, un temps incontournable de la vie de notre territoire.

Tous les ans, sur deux jours, ce sont des milliers de participants qui festoient et s’émerveillent devant un décor unique créé par l’atelier accessoires en lien étroit avec les agents du Centre Technique Municipal. C’est aussi grâce à la forte mobilisation des associations guérandaises que des camps de vie et des tavernes sont installés le temps de ce week-end hors du temps !

Un marché médiéval et de nombreux spectacles de rue sont également imaginés par le comité de pilotage et permettent une immersion totale dans ce monde médiéval qui fascine les petits comme les grands.

Aussi, bien que le nombre de bénévoles soit d’ores-et-déjà conséquent, la Ville a besoin d’étoffer ses équipes en amont et pendant l’évènement.

Différentes équipes seront constituées : Communication & diffusion, Technique & logistique, Accueil des artistes, Accueil du public, Gestion des loges et Restauration

Seul ou en famille, participez à ce temps fort culturel et découvrez les coulisses de cette organisation inédite.

Si vous êtes intéressé, une fiche individuelle d’inscription est à télécharger et doit nous être renvoyer au plus tard le jeudi 31 mars 2022. Elle devra obligatoirement être accompagnée d’une attestation d’assurance (responsabilité civile). Pour les mineurs âgés entre 14 à 17 ans, le comité de pilotage se réserve le droit d’étudier leur motivation.

fete.medievale@ville-guerande.fr +33 2 40 15 38 97

Retrouvez l’ensemble des informations dans le courant du mois d’avril 2022.

La Fête Médiévale mettra à l’honneur l’un des joyaux de la presqu’île, légendaire : l’Or blanc. De sa culture ancestrale qui imprègne l’air des marais aux longs voyages en terres inconnues, le sel a fait des sauniers et commerçants de véritables aventuriers modernes.

Sur les routes de l’Or blanc nous livreront ainsi un parfum d’évasion.

C’est sur ces chemins, jalonnés de découvertes, de rencontres et de saveurs que le Comité de pilotage de la Fête médiévale a souhaité vous embarquer le temps d’un week-end.

APPEL À BÉNÉVOLE POUR LE RETOUR DE LA FÊTE MÉDIÉVALE À GUÉRANDE

Depuis plusieurs semaines, les agents de la Ville et les membres bénévoles du comité de pilotage s’activent à l’organisation de la prochaine Fête médiévale, prévue les samedi 4 et dimanche 5 juin prochain. Ce temps fort guérandais est particulièrement attendu et un appel à bénévole est lancé pour un renfort lors de l’évènement.

Malgré la situation sanitaire incertaine, le Maire, l’équipe municipale et les agents de la collectivité ont à coeur de proposer cette année, la Fête médiévale, un temps incontournable de la vie de notre territoire.

Tous les ans, sur deux jours, ce sont des milliers de participants qui festoient et s’émerveillent devant un décor unique créé par l’atelier accessoires en lien étroit avec les agents du Centre Technique Municipal. C’est aussi grâce à la forte mobilisation des associations guérandaises que des camps de vie et des tavernes sont installés le temps de ce week-end hors du temps !

Un marché médiéval et de nombreux spectacles de rue sont également imaginés par le comité de pilotage et permettent une immersion totale dans ce monde médiéval qui fascine les petits comme les grands.

Aussi, bien que le nombre de bénévoles soit d’ores-et-déjà conséquent, la Ville a besoin d’étoffer ses équipes en amont et pendant l’évènement.

Différentes équipes seront constituées : Communication & diffusion, Technique & logistique, Accueil des artistes, Accueil du public, Gestion des loges et Restauration

Seul ou en famille, participez à ce temps fort culturel et découvrez les coulisses de cette organisation inédite.

Si vous êtes intéressé, une fiche individuelle d’inscription est à télécharger et doit nous être renvoyer au plus tard le jeudi 31 mars 2022. Elle devra obligatoirement être accompagnée d’une attestation d’assurance (responsabilité civile). Pour les mineurs âgés entre 14 à 17 ans, le comité de pilotage se réserve le droit d’étudier leur motivation.

Guérande

dernière mise à jour : 2022-04-20 par