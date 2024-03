Fête Médiévale Gergy, samedi 24 août 2024.

Fête Médiévale organisée par l’association La BOUGE’OTTE les 24 et 25 août 2024 au hameau de BOUGEROT commune de GERGY le samedi de 10h à 21h et le dimanche de 10h à 18h. Avec les troupes: BURGUnDIAE MILITES, Les BANNERETS de GUEULES et D’AZUR, Le CLAN ULFURVIN et CRUSADER.

Campements, animation, Marché Artisanal, jeux, Taverne, Ripailles.

Entrée: 5€ Pass 2 jours: 8€ Gratuit si de 13 ans. Possibilité de paiement par carte bancaire. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24

fin : 2024-08-25

Hameau de BOUGEROT

Gergy 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté christian.mazoyer71@orange.fr

L’événement Fête Médiévale Gergy a été mis à jour le 2024-03-14 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I