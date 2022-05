Fête médiévale Ferrette, 24 juin 2022, Ferrette.

Fête médiévale Ferrette

2022-06-24 – 2022-06-26

Ferrette Haut-Rhin

EUR Née en 1996, cette fête s’est enrichie et bonifiée pour la grande joie d’un public de plus en plus nombreux.

Ouverture vendredi soir 19h/Fermeture dimanche 18h.

Spectacles de chevalerie : vendredi 20h30, samedi 15h et 20h30, dimanche 15h.

Le site de Ferrette a été retenu par l’ADT pour y jouer une animation éphémère, véritable son et lumière qui embrasera les ruines du château de Ferrette.

“Le château de Ferrette devient écrin de lumière dans le cadre des Médiévales de cette ville. Vivez le mariage de l’Orient et de l’Occident lors de cette manifestation unique en Alsace”.

Ce spectacle d’une quinzaine de minutes sera joué vendredi et samedi soir en clôture de la fête, à 22h45

Le cortège (vendredi et samedi soir à 22h) partant de l’aire de spectacle équestre, mènera le public de la ville vers le premier château, aux premières loges, afin de s’immerger dans cette féérie.

Pour plus d’informations : contact@ferrette-medievale.org

Campements, animations, marché : vendredi soir, samedi & dim

Cortège & mapping au château : vendredi et samedi à 22h

Spectacle équestre “Entre Orient et Occident” : Vendredi 20h30, samedi : 15h et 20h30, dimanche 15h

+33 6 79 12 51 88

Ferrette

