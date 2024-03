Fête médiévale et fantastique à Saint-Ciers sur Gironde Château la Martinière Saint-Ciers-sur-Gironde, samedi 10 août 2024.

Fête médiévale et fantastique à Saint-Ciers sur Gironde Château la Martinière Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

Le comité des fêtes est heureux de vous inviter à notre fête médiévale et fantastique qui aura lieu les 10 et 11 août prochains. Cet événement promet d’être épique avec des activités pour tous les âges, de la nourriture délicieuse, des spectacles en direct et bien plus encore !

Que vous soyez maître forgeron, herboriste, tisserand ou tout autre artisan, vous êtes les bienvenus pour rejoindre notre événement et ajouter votre touche de magie à notre royaume. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10

fin : 2024-08-11

Château la Martinière Avenue Charles de GAULLE

Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine cdfsaintciers@gmail.com

