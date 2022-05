FÊTE MÉDIÉVALE DU VIEIL-BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

L'année 2021 a marqué le 600e anniversaire de la bataille de 1421 du Vieil-Baugé. A cette occasion, la ville de Baugé-en-Anjou organise une fête médiévale le weekend du 9 et 10 juillet 2022. nLa commémoration de la bataille de 1421 sera dans l'esprit médiéval avec pour thème le lien Franco-Écossais. Au programme : Spectacles de fauconnerie, démonstrations de tirs à la catapulte, tournois de chevaliers et musique médiévale. Un banquet médiéval convie 600 personnes le samedi 9 juillet. Programme détaillé à venir.

