FÊTE MÉDIÉVALE DES COMTES DE CHAMPAGNE Chaumont, 11 juin 2022, Chaumont.

FÊTE MÉDIÉVALE DES COMTES DE CHAMPAGNE Chaumont

2022-06-11 – 2022-06-12

Chaumont Haute-Marne

Quartier du Donjon Vieille Ville Chaumont Le Moyen-Âge comme si vous y étiez !

Dans un campament reconstitué, côtoyez tous les symboles de cette époque !

Un grand choix d’animations variées et surprenantes est proposé : grand tournoi, défilé, échoppes, artisans, saltimbanques, troubadours, acrobates , cracheurs de feu, magiciens, campements médiévaux, spectacles…

Nous vous convions à revivre les grandes heures de Chaumont au Moyen-Age au cœur du centre historique de la ville et au pied du Donjon.

Au son des troubadours, vous pourrez admirer les combats de chevaliers, la vie en campement, la forge, les armes d’hast, le tir à l’arc … et les différentes échoppes et artisans, comme cirier, fondeur de cloches, vannier, tissage, tailleur de pierres, luthier,… et des échoppes médiévales (bijoux, savons, armes, cuir,…).

Spectacles, concerts, déambulations de rue seront proposés tout au long des deux jours.

Des animations pour tous les âges seront proposées.

Vous pourrez vous divertir au son de la musique médiévale et ripailler à la taverne.

contact@chateau-lafauche.com +33 3 25 03 59 32 http://www.chateau-lafauche.com/

Le Moyen-Âge comme si vous y étiez !

Dans un campament reconstitué, côtoyez tous les symboles de cette époque !

Un grand choix d’animations variées et surprenantes est proposé : grand tournoi, défilé, échoppes, artisans, saltimbanques, troubadours, acrobates , cracheurs de feu, magiciens, campements médiévaux, spectacles…

Nous vous convions à revivre les grandes heures de Chaumont au Moyen-Age au cœur du centre historique de la ville et au pied du Donjon.

Au son des troubadours, vous pourrez admirer les combats de chevaliers, la vie en campement, la forge, les armes d’hast, le tir à l’arc … et les différentes échoppes et artisans, comme cirier, fondeur de cloches, vannier, tissage, tailleur de pierres, luthier,… et des échoppes médiévales (bijoux, savons, armes, cuir,…).

Spectacles, concerts, déambulations de rue seront proposés tout au long des deux jours.

Des animations pour tous les âges seront proposées.

Vous pourrez vous divertir au son de la musique médiévale et ripailler à la taverne.

Chaumont

dernière mise à jour : 2022-04-14 par Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne Maison Départementale du Tourisme de la Haute-MarneMaison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne