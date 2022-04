Fête médiévale de Saint Wandrille-Rançon Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Fête médiévale de Saint Wandrille-Rançon Rives-en-Seine, 7 mai 2022, Rives-en-Seine. Fête médiévale de Saint Wandrille-Rançon Rives-en-Seine

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-08 19:00:00

Rives-en-Seine Seine-Maritime Oyez, oyez ! L’équipe du Comité des Fêtes a étoffé son programme pour les 10 ans de la fête médiévale de Saint Wandrille Rançon. Des animations sont prévues en continu sur les camps Mais aussi un marché médiéval, la visite des campements, une initiation au combat et au tir à l’arc. Retrouvez de nombreux jeux et une restauration sur place ! Programme du samedi 7 mai :

10h : Ouverture des camps

10h30 : Tournoi d’archers

14h : Défilé d’ouverture – bénédiction

14h30 / 17h / 19h15 : Spectacle de machines de guerre

15h / 17h30 : Spectacle de chevaux

16h15 / 18h30 : Conte

19h : Banquet animé sur réservation – Menu 20€

22h : Défilé aux flambeaux

22h30 : Spectacle de feu

23h : Feu d’artifice Programme du dimanche 8 mai :

10h : Ouverture des camps

10h30 : Tournoi de combattants

11h30 / 15h : Spectacle de machines de guerre

13h30 : Spectacle de chevaux

14h30 : Conte

16h : Grande bataille

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

