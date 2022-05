FÊTE MÉDIÉVALE DE SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT

FÊTE MÉDIÉVALE DE SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT, 22 mai 2022, . FÊTE MÉDIÉVALE DE SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT

2022-05-22 – 2022-05-22 Toute la journée, vivez au rythme d’un véritable campement médiéval, assistez aux combats des chevaliers, découvrez leurs armements en présence d’un maître d’arme. Essayez-vous à la fabrication de la côte de maille, venez apprendre à tresser aux doigts un bracelet en lucette ou encore à tisser un galon. Initiez-vous à la cuisine médiévale à base de miel, savourez de déliceux pains médiévaux, …. Les chevaliers en herbe ne seront pas en reste avec la patrouille des enfants , une chasse au voleur grandeur nature dans le village, le combat des petits chevaliers, sans oublier la catapulte à bonbons ! Toute la journée, vivez au rythme d’un véritable campement médiéval, assistez aux combats des chevaliers, découvrez leurs armements en présence d’un maître d’arme. Essayez-vous à la fabrication de la côte de maille, venez apprendre à tresser aux doigts un bracelet en lucette ou encore à tisser un galon. Initiez-vous à la cuisine médiévale à base de miel, savourez de déliceux pains médiévaux, …. culture@saint-guilhem-le-desert.com +33 4 67 57 04 59 Toute la journée, vivez au rythme d’un véritable campement médiéval, assistez aux combats des chevaliers, découvrez leurs armements en présence d’un maître d’arme. Essayez-vous à la fabrication de la côte de maille, venez apprendre à tresser aux doigts un bracelet en lucette ou encore à tisser un galon. Initiez-vous à la cuisine médiévale à base de miel, savourez de déliceux pains médiévaux, …. Les chevaliers en herbe ne seront pas en reste avec la patrouille des enfants , une chasse au voleur grandeur nature dans le village, le combat des petits chevaliers, sans oublier la catapulte à bonbons ! dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville