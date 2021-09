Parmain Rue des Maillets Parmain Parmain, Val-d'Oise Fête médiévale de Parmain Rue des Maillets Parmain Parmain Catégories d’évènement: Parmain

En continu tout le week-end : campement médiéval, jeux médiévaux, animations, baptême de poney, exposition des rapaces. Rendez-vous sur le pré rue des Maillets. Parking gratuit, restauration. Pass sanitaire obligatoire pour les adultes à partir de 18 ans Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières.

Entrée libre

