La Fête médiévale de Graulhet se déroulera le dimanche 19 septembre 2021, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème du « Patrimoine pour tous ». Son esprit inclusif invite chacun à fêter la richesse de notre patrimoine local. La fête sera installée au coeur du centre-ville, qui concentre plusieurs élèments patrimoniaux remarquables (rue de Panessac, Hostellerie du Lyon d’Or, Pont Vieux, etc.). Les événements se dérouleront en extèrieur. Du 1er au 19 septembre, plusieurs structures de la ville proposeront des animations de tous types en lien avec la pèriode médiévale : ateliers, projections, expositions, etc. L’esprit inclusif de cet événement invitera chacun à fêter la richesse de notre patrimoine local. La fête sera installée au cœur du centre-ville, qui concentre des éléments patrimoniaux inédits. Hostellerie du Lyon d’Or Place du jourdain, 81300 Graulhet Graulhet Tarn

